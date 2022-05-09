رصد أعطال في ألفي جهاز لفرز الأصوات قبيل بدء انتخابات الرئاسة الفلبينية

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أعلنت لجنة الانتخابات في الفلبين (كوميليك)، اليوم الاثنين، أنه تم رصد مشكلات في نحو ألفي جهاز لفرز الأصوات قبيل فتح مراكز الاقتراع أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلبينية عن عضو كوميليك، جورج جارسيا، أن هناك 1867 جهازا من أجهزة فرز الأصوات تعطلت وتحتاج إلى الإصلاح.

وقال: "لم يتم استبدال كل الأجهزة (المعطلة). تمكن الفنيون من حل المشكلات".

ومن بين المشكلات المسجلة تراكم الورق (في 940 جهازا)، ورفض بطاقات الاقتراع (606 أجهزة)، ومشكلات أخرى.

ومن ناحية أخرى، أفاد عضو اللجنة مارلون كاسكيجو بأن هناك ما مجموعه 1900 جهاز احتياطي لفرز الأصوات في وضع الاستعداد.

وقال: "خلال الفحص النهائي والختم، كان إجمالي 818 جهازا من أجهزة فرز الأصوات معيبة ولكن تم إصلاحها جميعا. وبالتالي، ففي يوم الانتخابات التي انطلقت اليوم الاثنين، لا يزال لدينا 1900 من أجهزة فرز الأصوات الاحتياطية".

ووفرت الحكومة إجمالي 107 آلاف و345 جهازا لفرز الأصوات لاستخدامها في انتخابات اليوم .

توجه الناخبون الفلبينيون اليوم الاثنين لانتخاب خليفة للرئيس الحالي رودريجو دوتيرتي، ويتصدر نجل الدكتاتور الراحل الراحل فرديناند ماركوس السباق بعد 36 عاما من الإطاحة بوالده.

يشار إلى أن أكثر من 67 مليون فلبيني مسجل يحق لهم التصويت في الانتخابات لاختيار الرئيس ونائب الرئيس ونصف أعضاء مجلس الشيوخ المؤلف من 24 عضوا وأكثر من 250 نائبا بالكونجرس وآلاف المسؤولين المحليين.