إحالة مدير مدرسة بكفر الشيخ وموجه مقيم للتحقيق لعدم الانضباط

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إجراءات امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمدارس كفر الشيخ، موجها بتطبيق الاجراءات الاحترازية، وتيسير السبل لإجراء الطلاب للإمتحانات، وعدم السماح بالغش.

وقرر محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إحالة مدير المدرسة للشؤون القانونية والموجه المقيم، بمدرسة خالد بن الوليد للتعليم الأساسي التابعة لإدارة الحامول التعليمية، لعدم انضباط المدرسة.

وتفقد وكيل الوزارة أعمال امتحانات الصفوف الرابع والخامس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي بمدرسة خالد بن الوليد التابعة لإدارة الحامول، وخلال تفقده لجان الامتحانات تحاور مع الطلاب حول مستوى الامتحان ومدى وضوح الأسئلة وجودة الطباعة.

واطمأن على انتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل، مشدداً على الالتزام بكافة التعليمات والقرارات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية وعدم السماح باصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان سواء للطلاب وكذلك جميع العاملين في أعمال الامتحانات مع التأكيد على غلق أبواب المدرسة وعدم السماح بتواجد غير القائمين على العملية الامتحانية داخل المدارس أثناء سير الامتحانات.