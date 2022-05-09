افتتاح النسخة 18 من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات



انطلقت اليوم الإثنين في قطر فعاليات النسخة الثامنة عشرة من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات، الذي تنظمه قطر للسياحة تحت رعاية الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ويستمر المعرض حتى يوم السبت المقبل 14 أيار/مايو الحالي.



وهذه الدورة هي الأولى منذ توقف المعرض منذ جائحة كوفيد-19. ويعد المعرض الأقدم ضمن رزنامة فعاليات قطر لهواة وعشاق المجوهرات والساعات في قطر.



ويقدم المعرض خلال نسخة هذا العام أكثر من 500 علامة تجارية من أكثر من 10 دول حول العالم. وللمرة الأولى، يستضيف المعرض دار الأزياء الفاخرة لويس فيتون، ودار المجوهرات الفرنسية لورنز باومير، ودار الساعات الإيطالية جاجا ميلانو.



كما تشارك العلامة التجارية الفرنسية الشهيرة "برينتو" التي تأسست قبل 150 عاما، بأول متجر لها على الإطلاق خارج فرنسا في نسخة هذا العام من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات.



وفي كلمة له بهذه المناسبة قال أكبر الباكر، رئيس قطر للسياحة، والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "على مدى عقدين تقريباً، نجح معرض الدوحة للمجوهرات والساعات في استقطاب المزيد من العلامات التجارية العالمية الفاخرة وخبراء ومصممي المجوهرات والساعات، مما عزَّز مكانته باعتباره المعرض الوحيد في المنطقة الموجه للعملاء والذي يجمع بين العلامات التجارية والعملاء مباشرة.



وأضاف الباكر: "بينما يشهد قطاع السياحة والسفر العالمي بوادر للتعافي من الأحداث التي شهدها العالم خلال العامين الماضيين، فإن نسخة معرض الدوحة للمجوهرات والساعات لهذا العام تكتسب خصوصية وذلك لقدرتنا على استقبال الزوار من حول العالم مجدداً لحضور هذا المهرجان المميز".



ومن أهم الأسماء المشاركة في المعرض من قطر مجوهرات الفردان، وعلي بن علي، ومجوهرات الماجد، ومجوهرات المفتاح، والمجوهرات الأميرية، والصالون الأزرق، وبولغاري، وفيفتي ون إيست، ولويس فويتون. كما يشهد المعرض عودة الجناحين التركي للمره الثانية والهندي للمرة الثالثة على التوالي.