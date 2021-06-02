جهاز القاهرة الجديدة يحذر ملاك وحدات دار ومسكن مصر من 7 ممنوعات

- فرض غرامة مالية على الوحدة المخالفة مع إلزام مالكها بإعادة الشيء لأصله

- في حالة عدم الامتثال سيتخذ الجهاز الإجراءات اللازمة لسحب الوحدة وفقا لشروط التعاقد

حذر جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة من 7 ممنوعات على ملاك الوحدات السكنية بمشروعي دار مصر وسكن مصر.

وذكر جهاز المدينة، في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه:

1 - ممنوع إجراء أية تعديلات على الوجهات الأمامية والخلفية والجانبية للعمارات.

2 - ممنوع تبلیط حوائط بلكونة الصالة أو بلكونة الغرفة بالسيراميك أو أي مادة أخرى أو تغيير لونها.

3 - ممنوع عمل مناشر بالوجهات الأمامية والخلفية.

4 - ممنوع ترکیب ستائر بالبلكونات.

5 - ممنوع تقفيل البلكونات بأي قواطع من أي نوع.

6 - ممنوع تغيير الأماكن المخصصة لحوامل التكييفات.

7- ممنوع تدلية أسلاك وتوصيلات (الدش) على الوجهات.

ونبَّه جهاز المدينة إلى فرض غرامة مالية على الوحدة المخالفة مع إلزام مالكها بإعادة الشيء لأصله، وفي حالة عدم الامتثال سيتخذ الإجراءات اللازمة لسحب الوحدة وفقا لشروط التعاقد.