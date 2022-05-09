بوتين: أوكرانيا سعت للحصول على أسلحة نووية وسيطرت عسكريا على أراض قريبة من حدودنا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنّ أوكرانيا سعت للحصول على أسلحة نووية وسيطرت عسكريًّا على أراض قريبة من الحدود الروسية، وذلك في معرضه حديثه عن أسباب الحرب التي تشنها بلاده على أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي.

وأضاف في كلمة له بمناسبة احتفالات يوم النصر، اليوم الاثنين: «هذا الأمر غير مقبول ويمثل تهديدًا مباشرًا لنا.. كل هذا كان يشير إلى أن المواجهة مع النازيين الجدد الذين راهنت عليهم الولايات المتحدة كانت أمرًا لا مفر منه».

وتابع: «رأينا كيف تم نشر البنية التحتية العسكرية وكيف جاء المستشارون الأجانب، كما حصلت أوكرانيا على أسلحة حديثة من حلف شمال الأطلسي "الناتو"، والخطر كان يتزايد يومًا بعد يوم».

وذكر أنّ روسيا وجّهت الرد المسبق إزاء ما أسماه «العداء»، معتبرًا أن ذلك كان بمثابة الحل الوحيد وفي وقته وحينه.

وتحتفل روسيا في التاسع من مايو من كل عام، بـ«عيد النصر» في الحرب العالمية الثانية، ويُعد هذا اليوم مناسبة وطنية لا مثيل لها، ويكتسب الاحتفال هذا العام أهمية خاصة للجيش الروسي حيث يأتي في ظل حرب مع الجارة أوكرانيا.