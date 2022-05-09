رئيس الوزراء العراقي يدعو إلى إتمام إنشاء صندوق إعمار سنجار

دعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم الإثنين إلى الإسراع في إتمام إجراءات تأسيس صندوق إعمار قضاء سنجار بمحافظة نينوى/400 كم شمالي بغداد/.



وأكد الكاظمي خلال استقباله وفداً من أهالي قضاء سنجار في محافظة نينوى ضم عدداً من وجهاء القضاء وشيوخ العشائر على "أهمية تثبيت الاستقرار وتدعيم جوانب سير الحياة الطبيعية والنشاط الاقتصادي والاجتماعي لأهالي القضاء وتفويت الفرصة على فلول الإرهاب وأن القضاء يحظى باهتمام استثنائي في خطط الحكومة"، وذلك بحسب بيان للحكومة العراقية.



وقال الكاظمي: "إن الاتفاق الذي سبق أن عقد في سنجار هدفه أن تبقى الدولة العراقية هي الوجود الوحيد والحاضر هناك، ولا بد من دعم الأهالي للخطط الأمنية ومعالجة الأخطاء التي حصلت في السابق".



وشدد الكاظمي على "الجهات المعنية بالإسراع في إتمام إجراءات تأسيس صندوق إعمار سنجار، وإدراج تعيين عدد من أبناء القضاء في سلك الأجهزة الأمنية ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية المقبلة".



واستمع رئيس الحكومة العراقية إلى شرح عن الأوضاع الأمنية والمعاشية في القضاء، والصعوبات والتحديات التي يواجهها الأهالي هناك.



كما اطلع الكاظمي على أهمّ ما تقدم به الوفد من متطلبات من أجل استكمال مفردات أمن القضاء، وترسيخ الاستقرار.



يذكر أن سكان منطقة سنجار ، الواقعة شمال غرب العراق قرب الحدود السورية، تعرّضوا خاصة من الايزيديين للقتل والتشريد الجماعي على يد تنظيم داعش الإرهابي في عام 2014. ولم تعد المنطقة إلى سيطرة القوات الحكومية العراقية حتى عام 2017.