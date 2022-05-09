أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، على انتظام امتحانات النقل في يومها الثالث على التوالي، وأن غرف العمليات لم تتلقى أي شكاوى حتى الآن.

وأوضح الديب، أن غرفة العمليات الرئيسية المشكلة بديوان عام مديرية التربية والتعليم بالبحيرة تباشر أعمالها في متابعة سير امتحانات صفوف النقل برئاسته، وبحضور جميع المعنيين لمتابعة أعمال الامتحانات والتواصل اللحظي بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية؛ للاطمئنان على حسن سير وانتظام العملية الامتحانية وانتظام دخول الطلاب بجميع الإدارات داخل اللجان وتطبيق الإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد الاجتماعي ونظافة وتعقيم مقار اللجان وإتباع القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات وتواجد جميع القائمين على العمل بلجان السير وتعاونهم في توفير الأجواء المناسبة والآمنة لتمكين الطلاب من أداء الامتحان بسهولة ويسر.

وأشار إلى أن طلاب الصف الرابع الابتدائي أدوا امتحانهم اليوم فى مادتى العلوم والمهارات المهنية، كما أدى تلاميذ الصف الخامس والسادس الابتدائي امتحانهم في ماده العلوم، وبالنسبة لامتحانات صفوف النقل بالمرحلة الإعدادية فقد أدى طلاب الصف الأول الإعدادي امتحانهم اليوم في مادتي اللغة الإنجليزية والتربية الفنية، كما أدى طلاب الصف الثاني الإعدادي امتحانهم اليوم في مادتي الجبر والإحصاء والتربية الدينية.

وأكد على عدم تلقي غرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية بالإدارات أي شكاوى ولم يتم رصد أي معوقات تعوق سير العملية الامتحانية وتعكر أجوائها.

ووجه وكيل الوزارة، بتوخي الحرص والدقة خلال إجراء أعمال التصحيح ومراجعة كراسة الإجابة بالكامل مع مراعاة القواعد والمعايير اللازمة من الشفافية ودقة المراجعة قبل وبعد عملية رصد الدرجات؛ تفاديا لأي أخطاء تضر بصالح الطلاب وتحول دون إعطائهم حقوقهم كاملة.