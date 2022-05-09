جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، الدفاع عن العمليات التي تقوم بها بلاده في أوكرانيا، وأكد أن المواجهة "كان لا مفر منها".

وقال في كلمة اليوم بمناسبة يوم النصر على النازية، من الساحة الحمراء بموسكو: "المواجهة كان لا مفر منها، فالخطر كان يتزايد يوما بعد يوم، وما فعلناه كان الحل الوحيد".

وأضاف: "كنا قدمنا مقترحات لضمانات أمنية.. ولكنهم رفضوها.. ما يعني أنه كان لديهم خطط أخرى، وكانت هناك محاولات للحصول على أسلحة نووية".

وأشاد بقوات بلاده التي تقاتل في أوكرانيا، وتعهد بتقديم الدعم لذوي العسكريين قتلى الحرب.