13 دولة أوروبية تنتقد الدعوات لتغيير معاهدات الاتحاد الأوروبي

انتقدت 13 دولة أوروبية ما وصفته بالدعوات" غير المدروسة والسابقة لأوانها " لتغيير معاهدات الاتحاد الأوروبي، وذلك في بيان على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي.

وقالت الدول إنها "لا تستثني أي خيارات في هذه المرحلة" ولكنها تريد أولا دراسة مقترحات الاصلاح المعروضة على قادة الاتحاد الأوروبي بعد حوار مدني كبير.

وتم نشر هذ البيان بعد دقائق من مساندة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمثل هذه الدعوات في خطاب أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورج بفرنسا.

والدول الـ13 هي بلغاريا وكرواتيا وجمهورية التشيك والدنمارك واستونيا وفنلندا ولاتفيا وليتوانيا ومالطا وبولندا ورومانيا وسلوفينيا والسويد.