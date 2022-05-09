انطلاق دورة جديدة للكنيست الإسرائيلي اليوم وغموض بشأن مصير الائتلاف الحكومي

يبدأ الكنيست الإسرائيلي دورة جديدة اليوم الاثنين بعد عطلة استمرت لنحو شهرين.

ويواجه الائتلاف الحكومي تحديات بسبب فقدانه الأغلبية البرلمانية، إثر انسحاب النائبة عيديت سيلمان، والإعلان عن النائب عميحاي شيكلي منشقا. كما لا تزال القائمة العربية الموحدة تطبق قرارها بتجميد عضويتها في الائتلاف والمجلس التشريعي احتجاجا على توترات شهدها الحرم القدسي.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلي، فإنه في ظل هذه الأزمة، اجتمع مساء أمس رئيس الوزراء نفتالي بينيت مع رؤساء كتل الائتلاف الحكومي ليؤكد لهم جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقهم. وقال إن إجراء انتخابات في هذه المرحلة سيؤدي الى حالة من الفوضى.

وكشفت الهيئة عن أنباء بأن حزب ليكود يدرس إمكانية تقديم مشروع قانون بعد غد الأربعاء لحل المجلس.

وكان حزب القائمة الموحدة أعلن في نيسان/أبريل تجميد عضويته في الائتلاف، وقال في حينه إن قرار التجميد سيكون ساري المفعول حتى نهاية العطلة الحالية للكنيست.

وأدت حكومة بينيت اليمين في حزيران/يونيو من العام الماضي، منهية أزمة سياسية طال أمدها في إسرائيل وأدت لإجراء أربعة انتخابات عامة في عامين.

ويتشكل الائتلاف الحكومي من ثمانية أحزاب من مختلف ألوان الطيف السياسي، بما في ذلك مشاركة حزب عربي، هو القائمة الموحدة، للمرة الأولى.