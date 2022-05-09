 البنك المركزي الإيراني يطرح عملة رقمية وطنية تجریبیا - بوابة الشروق
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البنك المركزي الإيراني يطرح عملة رقمية وطنية تجریبیا

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 9 مايو 2022 - 1:05 ص | آخر تحديث: الإثنين 9 مايو 2022 - 1:05 ص

أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني، علي صالح آبادي عن طرح عملة رقمية وطنية تجريبيا في الشهور القادمة.

وأوضح آبادي في اجتماع ضم خبراء واساتذة اقتصاد لمناقشة موضوع العملة الرقمية الوطنية، أن هذا الموضوع منذ فترة مدرج في هيئة السياسة النقدية والمصرفية، وأن مجموعة العمل المكلفة والمتكونة من خبراء اقتصاديين ومخصين فنيين، وبطبع الاوراق النقدية قد أوصلوا هذا الملف الى المرحلة التنفيذية التجريبية، بحسب ما نقلته وكالة فارس للأنباء اليوم الأحد.

وأشار محافظ البنك إلى أن الدورة التجريبية لطرح العملة الرقمية الوطنية محددة بـ 6 شهور ومن بعدها سيتم تشخيص الاضرار واعداد تقرير من قبل الخبراء الاقتصاديين والمصرفين بهدف الافادة من وجهات نظرهم.

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