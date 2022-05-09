زيادة حالات دخول المستشفيات لمرضى كورونا في أمريكا



أظهر أحدث إحصاء لصحيفة نيويورك تايمز أن عدد حالات دخول المستشفيات للمرضى المصابين بفيروس كورونا زاد بنسبة 21 % خلال أسبوعين.



ولا يزال هناك نحو 18 ألفا و918 مريضا في مستشفيات البلاد يتلقون العلاج من المرض الفيروسي. من بينهم 2121 مريضا تم إدخالهم وحدات الرعاية المركزة.



وارتفع عدد المرضى الذين تم إدخالهم وحدات الرعاية المركزة في الأسبوعين الأخيرين بنسبة 12%.



وبهذا يبلغ العدد الاجمالي للمصابين بالمرض الفتاك في البلاد 81 مليونا و877 ألفا و929 ، طبقا لأحدث البيانات الصادرة عن جامعة جونز هوبكنز.



وتلقى 46 % من السكان المؤهلين جرعة معززة بالفعل .