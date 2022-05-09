 مقتل ثلاثة بالرصاص خارج مركز اقتراع جنوبي الفلبين - بوابة الشروق
الإثنين 9 مايو 2022 7:51 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو أفضل مسلسل دراما رمضاني في الموسم الحالي؟








النتـائـج تصويت

مقتل ثلاثة بالرصاص خارج مركز اقتراع جنوبي الفلبين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
د ب أ
نشر في: الإثنين 9 مايو 2022 - 7:40 ص | آخر تحديث: الإثنين 9 مايو 2022 - 7:40 ص

قتل 3 من ضباط أمن القرى في إطلاق نار جنوبي الفلبين اليوم الاثنين في الوقت الذي يصوت فيه الفلبينيون لاختيار رئيس جديد، وفقا لما ذكرته الشرطة والجيش في البلاد.

ووقع الهجوم ببلدة بولوان بإقليم ماجينداناو، على بعد حوالي ألف كيلومتر جنوب العاصمة مانيلا، بعد حوالي ساعة ونصف من فتح مراكز الاقتراع.

وذكر تقرير عسكري أن الضحايا كانوا من ضباط الأمن المكلفين بالمساعدة في تأمين مدرسة ابتدائية تستخدم كمركز اقتراع في البلدة.

وقال الكولونيل كريستو لاجيوب، متحدث إقليمي باسم الشرطة، إنه لم يتم التعرف على أي من المشتبه بهم في إطلاق النار.

وأضاف "لا يزال التصويت مستمرا في المنطقة".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك