البنك المركزي الياباني: الاقتصاد يواصل إظهار مؤشرات على التحسن

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قال أعضاء مجلس السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني خلال اجتماعهم الأخير الذي عقد يومي 17 و18 آذار/مارس الماضي إن الاقتصاد الياباني يواصل إظهار مؤشرات على التحسن.

وبحسب محضر اجتماع المجلس الذي نشر اليوم الاثنين، فإن استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد والغزو الروسي لأوكرانيا يضفي قدرا كبيرا من الغموض على الاقتصاد العالمي وهو ما يحد من تحسن أداء الاقتصاد الياباني.

كما أشار البنك المركزي إلى أنه يتوقع استمرار ارتفاع معدل التضخم في اليابان خلال الشهور المقبلة، مدفوعا بالارتفاع الأخير في أسعار الطاقة.

وخلال الاجتماع، تم التصويت داخل اللجنة على استمرار إجراءات التحفيز الاقتصادي، واستمرار سعر الفائدة عند مستوى سالب 1ر0% .