سول: خطة لإقامة لوس أنجليس صغيرة بالقرب من المكتب الرئاسي الجديد

تخطط حكومة الرئيس الكوري الجنوبي "يون سيوك-يول" القادمة لتحويل جزء من قاعدة عسكرية أمريكية مجاورة للمكتب الرئاسي الجديد في "يونجسان" إلى مساحة ثقافية على غرار "لوس أنجليس" وفتحها أمام الجمهور في شهر أيلول/سبتمبر المقبل ، وفقا لما ذكره مسؤولون اليوم الأحد.

وتقع المساحة البالغة 500 ألف متر مربع خارج مقر وزارة الدفاع مباشرة، والذي يتم تحويله ليصبح المقر الرئاسي الجديد.

وتخطط قيادة القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية لإعادة تلك الأرض إلى الحكومة الكورية الجنوبية في نهاية الشهر الجاري، في إطار انتقالها إلى مدينة "بيونج تيك"، على بعد 70 كيلومترا جنوب سول.

وقال مسؤول مشارك في المشروع لوكالة يونهاب للأنباء "نخطط للسماح للناس برؤيتها في حالتها الأجنبية قدر الإمكان"، مشيرا إلى أن المنطقة تضم العديد من المرافق الدينية والتعليمية والرياضية التي كانت تستخدمها القوات الأمريكية.

كما يمكن إضافة المزيد من المرافق، مثل المقاهي والمعارض أو قاعات الحفلات الموسيقية، لإضفاء لمسة الأحياء الأمريكية عليها، أو ما يسمى بـ "لوس أنجليس الصغيرة".

وسيتعين الانتهاء من تقييم للأضرار البيئية قبل فتح المنطقة للجمهور في أيلول/سبتمبر، حيث قال المسؤول: "كانت تلك المنشآت قيد الاستخدام المستمر من قبل القوات الأمريكية، ولذلك فلن تكون هناك مشكلة في تقييم الأضرار البيئية".

من ناحية أخرى، يخطط المسؤولون أيضًا لتحويل مهبط للطائرات العمودية يقع على بعد حوالي 300 متر من المكتب الرئاسي الجديد إلى ساحة عشبية، تشبه مساحة العشب خارج البيت الأبيض. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تلك الساحة في غضون شهر أو شهرين، لتكون بمثابة "مساحة اتصال"، حيث سيتمكن الجمهور من الشعور بأنهم بالقرب من الرئيس، بل سيمكنهم رؤية الأضواء تضيء وتنطفئ داخل مكتبه.