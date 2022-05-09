الحكم على رئيس الوزراء الفرنسي السابق بالسجن في قضية توظيف وهمي

حكمت محكمة الاستئناف في باريس، على رئيس الوزراء الفرنسي السابق فرانسوا فيون، بالسجن لمدة عام في قضية توظيف وهمي.

ووجدت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الاثنين، أن فيون مذنب باختلاس أموال عامة، بحسب وكالة «سبوتنيك».

بالإضافة إلى ذلك، وجهت المحكمة تهمًا لفيون بالتواطؤ وإخفاء معلومات عامة وإساءة استخدام أصول الشركة، بحسب قناة «بي إف إم تي».

يذكر أن محكمة باريس كانت قد أدانت فيون، في يونيو 2020، حيث أكدت المحكمة أن فيون مذنب باختلاس أموال عامة وحكمت عليه بالسجن خمس سنوات، مع وقف تنفيذ 3 سنوات من الحكم.

كما حُكم على فيون بغرامة قدرها 375 ألف يورو ومنع لمدة عشر سنوات من تولي أي منصب انتخابي.

كما أدينت زوجة فيون بتهمة التواطؤ وإخفاء اختلاس الأموال العامة، وحُكم عليها بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 375 ألف يورو.

حيث أكد محامو الدفاع أن الحكم غير عادل وتم تقديم استئناف.