أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، التفكير في العودة لنظام مباراتي الذهاب والإياب لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد الأزمة التي افتعلها الأهلي بسبب اسناد المغرب استضافة المباراة النهائية.

وفي وقت سابق، أرسل النادي الأهلي خطابا إلى الكاف، يطلب فيه إقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال في دولة محايدة، بعيدا عن الفرق الأربعة التي تتسابق في الدور قبل النهائي للبطولة.

وأعلن الكاف في بيانه مساء اليوم الإثنين، أنه تم اسناد مباراة نهائي دوري الأبطال للمغرب رغم اقتراب الوداد من التأهل بعد الفوز خارج أرضه على بترو أتليتكو بنتيجة 3-1 في نصف النهائي.

وأكد أنه تجرى حاليا مناقشات داخل الكاف للعودة إلى النهائي القديم ذهابا وإيابا بدلا من مباراة واحدة وذلك بسبب الأزمة الجارية.

حيث اقترب أيضا الأهلي من حسم صعوده بعد الفوز على وفاق سطيف الجزائري في القاهرة بنتيجة 4-0، بذهاب نصف نهائي المسابقة.