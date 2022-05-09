مجلس النواب يوافق على زيادة رأس مال بنك التنمية الأفريقي

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، على تقرير اللجنة المشتركة، من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبي لجنة الخطة والموازنة والشؤون الإفريقية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 121 لسنة 2022، بشأن الموافقة على قرار محافظ بنك التنمية الإفريقي رقم 5/2021 الصادر فى 5 مارس 2021، بشأن التصريح بالزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة العامة السادسة لرأس مال البنك.

وتستهدف هذه الزيادة تجنب تخفيض التصنيف الائتماني لبنك التنمية الإفريقي عن مستواه الحالي "AAA"، كما أنها زيادة مؤقتة حيث ينقضى أجل هذه الأسهم فى 31 ديسمبر 2023 ويمكن للبنك إنهائها قبل هذا التاريخ".

وأوضح تقرير اللجنة المشتركة أن التكامل الاقتصادي مع الدول الأفريقية من الأهداف ذات الأولوية التي تسعى إليها مصر خاصة بعد ثورة 30 يونيو، وذلك لاستعادة علاقاتها ومكانتها في أفريقيا، حيث يعتمد الدور المصرى فى القارة على الرصيد الوطني الإفريقي وتصفية الاستعمار.

وأكدت أنه من الضروري الاستمرار فى العمل على توطيد العلاقات ودفع سبل التعاون فى كل المجالات وبشكل خاص المجال الاقتصادي، كما تعتبر مصر من الدول الأولى التي وقعت على اتفاقية إنشاء بنك التنمية الإفريقي وانضمت لعضويته سنة 1964.