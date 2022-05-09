العثور على طفل مهشم الرأس وملقى قرب مقابر كوم الحاصل بالمنيا

تمكن ضباط البحث الجنائي بمركز شرطة العدوة في المنيا، من فك لغز العثور على طفل مهشم الرأس، وملقى بالقرب من مقابر كوم الحاصل بدائرة المركز.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت بلاغا من أحد الأهالي بوجود جثة ملقاة بالقرب من مقابر كوم الحاصل بدائرة مركز شرطة العدوة.

وعقب الانتقال إلى موقع الحادث، تبين أن الطفل على قيد الحياة وبه إصابات بالغة في الرأس وكسر في الجمجمة، وتم تحويله إلى مستشفى المنيا العام.

وبالفحص وعمل التحريات، تبين أن الطفل يبلغ من العمر 13 سنة، ويعمل سائق توكتوك، وأثناء سيره في المدينة طلب منه شخصان الذهاب بهما إلى منطقة قريبة من مقابر كوم الحاصل، وعقب وصولهما، قام أحدهما بضرب الطفل بحجر "بلوكة" على الرأس متعمدا قتله خوفا من افتضاح أمرهما بعد أن قاما بسرقة التوكتوك.

وتبين أيضا من التحريات، أن المتهمين قاما ببيع التوكتوك لأحد الأشخاص بقرية برطباط، تم القبض على المتهم والتحفظ على التوكتوك، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.



