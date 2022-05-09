وكيل الأوقاف: منفذو هجوم سيناء الإرهابي خوارج هذا العصر

نعى الدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، شهداء الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطة رفع مياه شرقي سيناء.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة» الذي يُقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر شاشة «الأولى»، مساء الأحد، إن الحادث الإرهابي يؤكد أن الحرب لا تزال مستمرة ضد عقول تحمل أفكارًا عفنة ومنحرفة، واصفًا مرتكبي الهجوم بأنهم فئة غادرة وخوارج هذا العصر.

وأضاف: «هذه العناصر لا تعرف قيمة الوطن ولا قيمة الإنسانية.. هم يستهدفون محطة مياه.. أمر خال من الإنسانية ولا يقبلها عقل ولا دين».

وتابع: «كلام (العناصر الإرهابية) لا يمت لدين الله ولا سنة نبيه ولا هديه.. يجب على الناس استيعاب الأمر للتأكد من أن ذلك لا يقبله سيدنا رسول الله وبعيد عن وسطية الدين وسماحته»,

وأمس أول السبت، أعلن العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إحباط هجوم إرهابي على إحدى محطات رفع المياه بغرب سيناء.

وقال المتحدث العسكري في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: «قامت مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه في غرب سيناء، وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة، مما أسفر عن استشهاد ضابط و10 جندي وإصابة 5 أفراد».

وأضاف البيان أنه جارٍ مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء، مؤكّدًا استمرار جهود القوات المسلحة في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره.

وترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأحد، اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حيث تناول الاجتماع استعراض تداعيات الحادث الذى استهدف عددًا من شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة خلال أدائهم الواجب الوطني، وكذلك الإجراءات المنفذة لملاحقة العناصر التكفيرية الهاربة والقضاء عليها.

ووجه الرئيس بقيام عناصر إنفاذ القانون باستكمال تطهير بعض المناطق فى شمال سيناء من العناصر الإرهابية والتكفيرية، وكذلك الاستمرار فى تنفيذ كافة الإجراءات الأمنية التى تسهم فى القضاء على الإرهاب بكافة أشكاله.