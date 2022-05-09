تموين الإسكندرية: توريد 3962 طن قمح حتى الآن

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بقيادة المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن لجان استقبال القمح المحلى المشكلة من مندوب من التموين ومندوب من الزراعة ومندوب من هيئة سلامة الغذاء ومندوب من الشركة المسوقة ومندوب من جمعية القبانية قد استقبلت حتى الأن أقماح محلية منذ بداية التوريد بإجمالى 3962.428 طن طبقا للمواصفات الفنية المعتمدة.

وقال محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن موسم استقبال الأقماح المحلية هذا العام متوقع بأن يكون متميز وغير عادى حيث إجمالى المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام تبلع 73000 فدان تقريبا وسيتم توريد 12 اردب قمح عن كل فدان منزرع طبقا لضوابط هذا العام حيث من المستهدف توريد 1300000طن قمح تقريبا هذا العام.