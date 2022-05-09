ماكرون: الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى إصلاحات واسعة النطاق

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين، إلى إجراء إصلاحات شاملة للاتحاد الأوروبي لتعميق التكامل ، كما دعا إلى إجراء تغييرات على المعاهدات التي تحكم الاتحاد الأوروبي لتحقيق ذلك.



وفي كلمته أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورج، أيد ماكرون مقترحا من البرلمان الأوروبي لعقد مؤتمر لوضع خطط لتبسيط عملية صنع القرار في التكتل، عبر مراجعة معاهدات الاتحاد الأوروبي إذا لزم الأمر.



وكررت كلمة ماكرون مقترحات المواطنين بإصلاح الاتحاد الأوروبي التي جرى تقديمها في أواخر نيسان/أبريل نتيجة لحوار مهم مع المواطنين لمدة عام بشأن مستقبل التكتل، وهو ما يطلق عليه مؤتمر مستقبل أوروبا.



وقال ماكرون إنه يريد مناقشة تغييرات محتملة لمعاهدات الاتحاد الأوروبي في قمة قادة الاتحاد الأوروبي المقبلة.



كما دعا ماكرون إلى إعادة التفكير في كيفية هيكلة عضوية التكتل وتوسيع فرص التعاون السياسي والاقتصادي في مجال الطاقة أو الأمن لتشمل دولا أوروبية أخرى من غير الأعضاء مثل أوكرانيا ، مما يجعلها أقرب إلى الاتحاد الأوروبي.



وقوبلت دعوة ماكرون بانتقادات فورية من دول أعضاء أخرى في الاتحاد الأوروبي وصفت دعواته وغيرها من الدعوات لإجراء تغييرات على معاهدات الاتحاد الأوروبي بأنها "غير مدروسة وسابقة لآوانها" في بيان نشر على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر".



وقالت 13 دولة من الدول الأعضاء ، وهي بلغاريا وكرواتيا وجمهورية التشيك والدنمارك واستونيا وفنلندا ولاتفيا وليتوانيا ومالطا وبولندا ورومانيا وسلوفينيا والسويد، إن الأزمات الأخيرة أظهرت أن الاتحاد الأوروبي قادر على تحقيق نتائج استنادا إلى معاهداته الحالية.