بوتين: نقاتل في الدونباس حتى لا ينسى أحد دروس الحرب الوطنية العظمى

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنّ قوات بلاده تقاتل في (إقليم) الدونباس من أجل روسيا ومستقبلها.

وأضاف في كلمة له بمناسبة احتفالات يوم النصر، اليوم الاثنين: "نقاتل من أجل ألا ينسى أحد دروس الحرب الوطنية العظمى ولكي لا نسمح للمعاقبين من النازيين أن ينتصرون».

وتابع: «ننحني إجلالًا أمام ذكرى (عيد النصر) لكل من لم يرجع من الحرب (العالمية الثانية) وغاب عنّا.. نحنني أمام الأطفال وكبار السن في الدونباس الذين تحملوا عبء ضربات النازيين الجدد».

وأوقف بوتين، كلمة لدقيقة صمت حدادًا على أرواح ضحايا تلك الحرب.

وتحتفل روسيا في التاسع من مايو من كل عام، بـ«عيد النصر» في الحرب العالمية الثانية، ويُعد هذا اليوم مناسبة وطنية لا مثيل لها، ويكتسب الاحتفال هذا العام أهمية خاصة للجيش الروسي حيث يأتي في ظل حرب مع الجارة أوكرانيا.