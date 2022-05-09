إرجاء زيارة البابا فرنسيس إلى لبنان لأسباب صحية

أعلن وليد نصار، وزير السياحة اللبناني ورئيس اللجنة الوطنية العليا للإعداد لزيارة بابا الفاتيكان فرنسيس للبنان، اليوم الإثنين، عن إرجاء زيارة البابا إلى لبنان لأسباب صحية.



وقال نصار إن "لبنان تلقى رسالة من دوائر الفاتيكان تبلغ فيها رسميا قرار إرجاء زيارة الحبر الأعظم المقررة إلى لبنان، على أن يتم الإعلان عن الموعد الجديد للزيارة فور تحديده".



وأشار نصار إلى أنه "قد تم إرجاء الزيارات الخارجية والمواعيد المقررة في برنامج قداسة البابا فرنسيس لأسباب صحية"، متمنيا لقداسته "الشفاء العاجل".



كان من المقر أن يزور البابا فرنسيس لبنان في 12 و13 يونيو المقبل. وتأتي زيارة البابا فرنسيس إلى لبنان تجسيدا لرغبة عبر عنها البابا مراراً، وتلبية لدعوة وجهها إليه الرئيس اللبناني العماد ميشال عون خلال زيارته الأخيرة إلى الفاتيكان.