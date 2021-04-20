مجموعة السبع تفرض عقوبات جديدة على روسيا

أعلن البيت الأبيض اليوم الأحد أن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى فرضت عقوبات جديدة على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا.

وسبق هذا الإعلان إجراء محادثات عبر تقنية الفيديوكونفرانس بين زعماء مجموعة السبع والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وحسب الحكومة الأمريكية، تستهدف العقوبات الجديدة قطاع الطاقة الروسي الذي يحظى بأهمية في تمويل الحرب الروسية على أوكرانيا.

وجاء في بيان البيت الأبيض: "اليوم، التزمت مجموعة السبع بأكملها بالتخلص التدريجي من استيراد النفط الروسي أو حظره. هذا سيؤثر بشدة على الشريان الرئيسي لاقتصاد بوتين ويحرمه من الإيرادات التي يحتاجها لتمويل حربه".

وتابع البيان أن "عقوباتنا غير المسبوقة تلحق بالفعل خسائر فادحة بالاقتصاد الروسي، وقد خنقت ضوابطنا على التصدير وصول روسيا إلى التكنولوجيا الحيوية وسلاسل التوريد التي تحتاجها للحفاظ على طموحاتها العسكرية".

وعقد قادة بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة الاجتماع في 8 مايو، وهو يوم يخصص تقليديا في أوروبا للاحتفال بنهاية الجزء الأوروبي من الحرب العالمية الثانية وتحرير أوروبا من القوات النازية.

ويأتي الإعلان عن العقوبات الجديدة قبل احتفالات روسيا بـ"يوم النصر" غدا الاثنين الذي يوافق الذكرى السابعة والسبعين للانتصار على ألمانيا النازية.

وأضاف البيت الأبيض أن كل دول مجموعة السبع تعهدت اليوم بالعمل على إنهاء استيراد النفط الروسي أو فرض حظر عليه.

يذكر أن الولايات المتحدة فرضت بالفعل مثل هذا الحظر على استيراد النفط الروسي.

وتتفاوض دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل حول حظر النفط الروسي وفرض عقوبات جديدة على روسيا، وثار خلاف مؤخرا حول وضع قواعد استثنائية بالنسبة لدول مثل المجر والتشيك وسلوفاكيا وبلغاريا، ومن المنتظر استئناف المحادثات في الأسبوع المقبل.

وأعلن ممثل للحكومة الأمريكية عن فرض حظر على تقديم خدمات أعمال لشركات وأشخاص في روسيا مشيرا إلى أن الحظر يشمل خدمات على سبيل المثال في مجال المحاسبة أو الإدارة أو الاستشارات أو التسويق.

وأضاف أن الولايات المتحدة ستفرض أيضا عقوبات على أهم ثلاث محطات تلفزيونية تخضع بشكل مباشر أو غير مباشر لسيطرة حكومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهي برفي كانال وروسيا-1 وإن تي دبليو، وأوضح أنه لن يتم تقديم طلبات إعلانات من الولايات المتحدة لـ "أبواق الكرملين" هذه ولن يتم توريد تقنية أمريكية للبث لهذه المحطات.

وتابع المسؤول الحكومي الأمريكي أن الولايات المتحدة ستواصل تشديد ضوابطها على الصادرات بغرض إضعاف المجهود الحربي الروسي وقال إن تشديد الضوابط سيسري على سبيل المثال على منتجات الأخشاب والمحركات الصناعية ومركبات إزالة العراقيل.

كما سيتم فرض عقوبات على مديرين أكبر البنوك الروسية وثالث أكبر بنك روسي، وهما سبيربنك وجازبروم بنك " والرسالة هي أنه لن يكون هناك ملاذ للاقتصاد الروسي في حال استمرار غزو بوتين".

وقال قادة مجموعة السبع: "تقف مجموعة السبع وأوكرانيا متحدتين في هذا الوقت العصيب وفي سعيهما لضمان مستقبل أوكرانيا الديمقراطي المزدهر. ما زلنا متحدين في تصميمنا على أن الرئيس بوتين يجب ألا يفوز في حربه ضد أوكرانيا".

وانضم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الاجتماع و"أكد عزم أوكرانيا القوي على حماية سيادتها وسلامة أراضيها"، وفقا للبيان.

وشدد على أن بلاده تعتمد على شركائها الدوليين، ولا سيما على أعضاء مجموعة السبع في تقديم "المساعدة اللازمة في مجال القدرات الدفاعية".