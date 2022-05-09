تشييع جثامين 3 أطفال أبناء عمومة لقوا مصرعهم غرقا في سوهاج

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شيع المئات من أهالي قرية عنيبيس بمركز جهينة بمحافظة سوهاج جثامين ثلاثة أطفال بالمرحلة الإعدادية، أبناء عمومة، من عائلة واحدة قد لقوا مصرعهم، غرقا داخل ترعة "تفريعة" بقرية عنيبيس بجهينة.

اتشحت عائلة الغرقى بالسواد، وودعت القرية بأكملها رجالها الصغار.

ترجع الواقعة إلى عصر أمس عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية بسوهاج إخطارا من مركز شرطة جهينة بمحافظة سوهاج بغرق ثلاثة أطفال بترعة القرية.

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي لموقع الحادث ووحدة حماية مدنية.

وبإلانتقال لموقع الحادث والفحص تبين غرق ثلاثة أطفال هم زياد أحمد، وهاشم رمضان ويوسف محمود جميعهم 13 عاما ويقيمون بقرية عنيبيس بمركز جهينة بمحافظة سوهاج، وجميعهم أبناء عمومة.

وتم انتشال الثلاثة جثامين، بمعرفة الأهالي وقوات الإنقاذ النهري وجرى نقلهم لمشرحة مستشفى جهينة المركزي بمحافظة سوهاج تحت تصرف النيابة.

وبتوقيع الكشف الطبي عليهم أفاد تقرير مفتش الصحة بأن الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية.

وبسؤال أهل الغرقى أفادوا بأنهم اعتادوا الهروب من حرارة الجو داخل مياه الترعة، حتى لقوا مصرعهم غرقا داخلها.