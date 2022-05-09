أكدت مصادر من ريال مدريد، أن المهاجم ماريانو دياز غاب عن الديربي أمام أتلتيكو مدريد، أمس الأحد، رغم وجوده في التشكيلة الأساسية، بسبب تداعيات لمشكلة في عضلة الفخذ الخلفية، لم تحل حتى موعد المباراة.

وقام أطباء الملكي بإعطاء ماريانو، حقنة عضلية لتخفيف آلام الفخذ صباح الأحد، لكنها لم تأت بالنتائج المرجوة، وفقًا لما كشفته مصادر من النادي.

وحاول أطباء العلاج الطبيعي، القيام بعمليات تدليك لقدم اللاعب خلال فترة الإحماء قبل اللقاء، لكنه في النهاية لم يشارك، ولم يكن خيارًا للمدرب كارلو أنشيلوتي حتى للعب كبديل.

وكشف أنشيلوتي "ماريانو لم يشعر بالراحة قبل اللقاء، مشيرًا إلى أنه ينتظر أن يستكمل تعافيه ليشارك في مران الفريق، غدًا الثلاثاء.

يذكر أن ريال مدريد ضمن التتويج بلقب الليجا قبل مواجهة الديربي.