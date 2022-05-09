رئيس مصلحة الشهر العقاري: تطبيق تعديلات القانون الجديد بمثابة عيد

قال جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري بمثابة «العيد»، وذلك في ظل التيسيرات التي قدّمتها الدولة برعاية القيادة السياسية.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «من مصر» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر شاشة «cbc»، مساء الأحد، أن حالة من العزوف سادت على مدار الفترات الماضية (عن تسجيل الوحدات السكنية) وذلك بسبب كثرة الإجراءات وطول فترة البحث وتداخل كل الجهات مع قطاع الشهر العقاري.

وأشار إلى أنّ تطبيق القانون (بعد تعديلاته) يتناسب مع المرحلة الجديدة، وذلك تحت شعار «سجل وبلاش تؤجل» و«احمي دارك بتسجيل عقارك»، لافتًا إلى أن الأمر سيساهم في زيادة الثروة العقارية ويُسهّل إجراءات التسجيل لأبعد طريق.

ولفت إلى أنّ القانون الجديد يتضمن عدم اشتراط تسلسل الملكية كشرط أساسي للتسجيل، وهي كانت أكبر عقبة تواجه المواطنين عن تسجيل العقارات، وذلك بسبب كثرة العقود العرفية.

وكان وزير العدل المستشار عمر مروان، قد أعلن بدء إجراءات تطبيق القانون رقم 9 لسنة 2022 بتقديمه أول طلب لشهر الملكية.

وشهدت مأمورية شهر عقاري شبين القناطر بمحافظة القليوبية، إجراءات شهر محرر ملكية عقار لأول مرة طبقا للإجراءات المستحدثة تحت إشراف وزير العدل، والذي قدم فعليا طلبا لشهر الملكية وتم دفع الرسوم واستكمال البيانات واستغرقت الإجراءات قرابة الثلاث دقائق.