حثت السلطات في سنغافورة الشركات على فرض استراحة لمراجعة إجراءات السلامة والأمن أمنية اعتبار من غد الاثنين 9 مايو، على خلفية سلسلة من الحوادث التي أسفرت عن وفيات في أماكن العمل في العديد من القطاعات.

ونقلت صحيفة ذا ستريتس تايمز السنغافورية اليوم الأحد عن وزارة القوى العاملة ومجلس السلامة والصحة في مكان العمل والمؤتمر الوطني للنقابات العمالية قولهم في بيان مشترك اليوم إنه يتعين على الشركات المختلفة استغلال وقت الاستراحة في مراجعة أنظمة إدارة السلامة والتعلم من الحوادث الماضية.

وقد وقعت 10 وفيات في أماكن العمل في الشهر الماضي ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات في أماكن العمل في عام 2022 إلى 20 حالة وفاة، وهو أعلى رقم خلال نفس الفترة منذ عام 2016 .