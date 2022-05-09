أمين عام الأمم المتحدة يرحب بإجلاء 170 مدنيًا كانوا عالقين على الحدود الأوكرانية

رحب أمين عام الأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" بإجلاء 170 مدنيًا كانوا عالقين على الحدود الأوكرانية، وتم تنسيق عملية الإجلاء الناجحة من قبل الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وشكر الأمين العام للأمم المتحدة -بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة- كل من شارك في "العملية المعقدة"، بما في ذلك القادة في كييف وموسكو الذين ضمنوا فترات التوقف الإنسانية اللازمة. وقال: "إنني أشيد بتصميم وشجاعة فرق الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر على الأرض".

وأشار "جوتيريش" إلى أنه بعملية الممر الآمن الأخيرة هذه، ارتفع عدد المدنيين الذين تم إجلاؤهم بأمان من مصنع الصلب في آزوفستال ومناطق أخرى في ماريوبول إلى أكثر من 600 شخص.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أطراف النزاع إلى عدم ادخار أي جهد لتأمين ممر آمن لجميع الراغبين في المغادرة، في أي اتجاه يختارونه، والمساعدة للوصول إلى المحتاجين.