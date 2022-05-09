وزير الخارجية: التطورات الدولية تؤثر على جهودنا في تحقيق معدلات تنمية

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر مستمرة في دعم العلاقات مع المغرب، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والملك محمد السادس، لافتًا إلى إتاحة الفرصة لتفعيل العلاقات والتعاون، على مستوى المؤسسات التشريعية وكل المجالات الفنية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، مساء الاثنين، أن الزيارات المتبادلة لها إسهامها في الارتقاء بالعلاقة الثنائية، واستخلاص المصالح المشتركة، ودفع جهود التنمية في البلدين.

وتوجه بالتهنئة إلى المغرب لما شهدته من جهود في إطار مواجهة جائحة كورونا، والارتقاء بالتنمية والاقتصاد، وتحقيق معدلات تحقق طموحات الشعب المغربي، متابعًا: «مصر حققت ذلك السنوات الماضية، لكن نواجه ظروفا وتطورات دولية لها أثرها البالغ على الأمن الغذائي، وعلى جهودنا في تحقيق معدلات تنمية».

وتابع: «رؤيتنا المشتركة في تواصلنا مع الشركاء الدوليين، من شأنها تظهر صوتنا وتؤدي إلى قدرتنا على مواجهة تلك التحديات»، معربًا عن تطلعه لتبادل الرؤى ودعم العلاقة الثنائية، خلال محادثاته مع المسؤولين المغاربة.