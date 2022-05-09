صوامع الأقصر تستقبل 1436 طن قمح

قال الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الأقصر، إن عملية توريد القمح في صوامع المحافظة تسير بشكل منتظم ومتابعة مكثفة من قبل المديرية، بالتنسيق مع مديرية الزراعة والشركات المسوقة للقمح.

وأضاف صلاح، لـ"الشروق"، أنه تم استقبال نحو 1436 طنًا، و202 كيلو قمح، وذلك منذ بدء موسم التوريد في الأقصر، وهو ما يمثل نسبة 4.22% من السعة التخزينية للشون والصوامع بالمحافظة.

ولفت إلى أن المساحة المزروعة من محصول القمح بالمحافظة، هذا العام بعد التنسيق بلغت 39 ألف فدان، ومن المتوقع توريد 70 ألف طن، بواقع 18 أردبًا لكل فدان؛ نتيجة القرارات الجديدة المنظمة للتوريد والتي تقضي بحرمان المزارع من الدعم في حال عدم توريد المحصول، بالإضافة إلى الحافز الذي وجه به رئيس الجمهورية بمنحه للموردين وهو 50 جنيهًا للمورد، و15 جنيهًا للخدمات التسويقية لمحصول التوريد بإجمالي 65 جنيهًا.

وأكد صلاح، أن هناك تشديدات على أن عملية التوريد هذا الموسم تعد بمثابة مهمة قومية وموسم استثنائي، للحفاظ على الأمن الغذائي للدولة.



