 ضبط ٢٧ جوال دقيق مجهول المصدر في حملة تموينية بالإسكندرية - بوابة الشروق
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ضبط ٢٧ جوال دقيق مجهول المصدر في حملة تموينية بالإسكندرية

هدى الساعاتي
نشر في: الإثنين 9 مايو 2022 - 9:13 م | آخر تحديث: الإثنين 9 مايو 2022 - 9:13 م

شنت إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين بالإسكندرية، برئاسة سليمان الطيب مدير عام التجارة الداخلية، حملة اليوم الإثنين، أسفرت عن ضبط ٢٧ جوال دقيق مجهول المصدر.

وأعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، في بيان اليوم الإثنين، تحرير محضر إدارة منشأة بدون ترخيص، وحيازة مستلزمات حلوانية مجهولة المصدر لعدم وجود مستندات دالة على مصدرها، وتحرير محضر عدم الإعلان عن أسعار الأجهزة الكهربائية داخل أحد المحال.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات؛ للعرض على وكيل النائب العام.

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