زيلينسكي يعد شعب أوكرانيا بالاحتفال بالنصر في المستقبل

وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خطابا مصورا للأمة اليوم الإثنين، وذلك بمناسبة هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الثانية.

ووعد الرئيس الأوكراني، بأن بلاده ستحتفل قريبا بـ«يومين للنصر»، بحسب شبكة «سكاي نيوز».

وقال زيلينسكي: «لن ننسى أبدا ما فعله أسلافنا في الحرب العالمية الثانية. حيث لقي أكثر من 8 ملايين أوكراني حتفهم. إجمالا، حصدت الحرب أرواح ما لا يقل عن 50 مليون شخص».

وتابع: «قريبا سيكون لأوكرانيا يومان للنصر. حينها (في الحرب العالمية الثانية) وسننتصر الآن أيضا»، في إشارة إلى حرب روسيا ضد أوكرانيا.

وتحتفل روسيا اليوم الاثنين، (التاسع من مايو)، بـ«عيد النصر» في الحرب العالمية الثانية، ويُعد هذا اليوم مناسبة وطنية لا مثيل لها، ويكتسب الاحتفال هذا العام أهمية خاصة للجيش الروسي حيث يأتي في ظل حرب مع الجارة أوكرانيا.