قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إن زيارة سامح شكري، وزير الخارجية، إلى الرباط اليوم، تأتي في إطار العلاقة الخاصة بين الملك محمد السادس والرئيس عبدالفتاح السيسي، وبالنظر إلى الشراكة المتميزة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية، مساء الاثنين، أنه عبر خلال لقائه الثنائي مع «شكري»، عن إدانة المغرب القوية للهجوم الإرهابي الآثم، الذي استهدف منطقة غرب سيناء، أول أمس السبت.

وأشار إلى أنه أعرب خلال اللقاء، عن تضامن المغرب الكامل مع جمهورية مصر العربية، وتأييده المطلق لكل الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات المصرية، لحفظ أمنها واستقرارها.

وأكد على أن «أمن واستقرار مصر مهم للمملكة المغربية والوطن العربي»، متابعًا: «كل ما يمس مصر يمس المغرب، تعازينا الحارة للحكومة والشعب المصري الشقيق، ولذوي الضحايا وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين».

وأول أمس السبت، أعلن العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إحباط هجوم إرهابي على إحدى محطات رفع المياه بغرب سيناء.

وقال المتحدث العسكري في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: «قامت مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه في غرب سيناء، وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة، مما أسفر عن استشهاد ضابط و10 جندي وإصابة 5 أفراد».

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي العزاء للشعب المصري والقوات المسلحة في ضحايا الهجوم، مؤكدا أن العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار أبناء الوطن وقواته المسلحة في استكمال اقتلاع جذور الإرهاب.