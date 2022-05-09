بوتين: أعداء روسيا حاولوا استغلال عصابات إرهابية دولية ضدنا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنّ من وصفهم بأعداء روسيا حاولوا استغلال ما دعاها «عصابات إرهابية دولية» ضد بلاده.

وأضاف في كلمة له بمناسبة احتفالات يوم النصر، اليوم الاثنين: «هؤلاء حاولوا زراعة الكراهية بيننا لكي يقسموننا لكنهم لم يحصلوا على شيء، وقواتنا اليوم من القوميات المختلفة يحمون بعضهم البعض كأخوة وأشقاء، وهذا هو سر قوة روسيا وشعبها متعدد القوميات والأديان».

وتابع: «ندافع اليوم عما دافع عنه آباؤنا وأجدادنا، فكان هدفهم الأساسي هو أمن هذا الوطن ورفاهيته، وبالنسبة لنا نحن الورثة فخدمة الوطن هي أهم قيمة، وأولئك الذين قضوا على النازية في الحرب الوطنية العظمى أبدوا تلك البطولة مثالًا وهذا جيل المنتصرين، وسوف نمتثل إليهم».

وتحتفل روسيا في التاسع من مايو من كل عام، بـ«عيد النصر» في الحرب العالمية الثانية، ويُعد هذا اليوم مناسبة وطنية لا مثيل لها، ويكتسب الاحتفال هذا العام أهمية خاصة للجيش الروسي حيث يأتي في ظل حرب مع الجارة أوكرانيا.