هشام توفيق: في طريقنا لتشغيل أول 6 أفرع من منصة «جسور» قبل نهاية يونيو المقبل

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن هناك 1100 منتج سجل عدد من المنتجات وصل إلى 18 ألف على منصة «جسور»، وهؤلاء المنتجين عبارة عن شركات لم تكن لديها القدرة سابقا على التصدير بنفسها وليس لديها الإمكانيات والخبرة الكافية لذلك.

وأضاف توفيق، في مداخلة هاتفية لبرنامج «تحت الشمس»، الذي يقدمه معتز عبدالفتاح عبر فضائية «الشمس»، مساء الأحد، أن منصة «جسور» هي شركة مصر للاستيراد والتصدير سابقًا، فقد تم إعادة التسمية فقط للتأكيد على هدف الشركة والذي يتمثل في إنشاء جسور مع العالم، متابعًا: «في طريقنا لتشغيل أول ستة أفرع في العالم قبل أواخر شهر يونيو».

وأوضح أن هناك 16 فرعًا حول العالم، منهم 14 مملوكًا للوزارة بالكامل وفرعين آخرين يدخل فيهما القطاع الخاص بـ60%، مضيفًا أن مهمة هذه الفروع ليس البيع، بل إيجاد تجار الجملة والوكلاء في صناعات عديدة ليكونوا هم العملاء، ويصبح دور المنصة هو الوساطة بين البائع والمشتري إضافة إلى الخدمات اللوجستية بالكامل بما فيها التمويل والتأمين واستلام البضاعة والأموال.

وذكر أنه تم الإعلان عن منصة «جسور» منذ عامين ويتم العمل عليها من مختلف جهات الدولة من قطاع عام وخاص، مضيفًا أنه يتم افتتاح أول ستة أفرع خلال شهر ونصف في غانا والكاميرون والسودان وفرنسا ودبي والصين، على أن يتم افتتاح باقي الفروع خلال الثمانية أشهر المقبلة.