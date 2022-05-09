محتجون يهاجمون السفير الروسي ببولندا بالطلاء الأحمر احتجاجا على حرب أوكرانيا

تعرض السفير الروسي لدى بولندا، سيرجي أندريف، لهجوم بالطلاء الأحمر في العاصمة وارسو اليوم الاثنين، وسط احتجاجات معارضة لغزو الكرملين لأوكرانيا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت بلومبرج إن حشوداً سخرت من أندريف عندما توجه على رأس وفد روسي لوضع الزهور على نصب تذكاري لقوات الجيش الأحمر السوفيتي التي هزمت ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية كجزء من احتفالات روسيا بيوم النصر في 9 أيار/مايو.

وأظهرت لقطات تلفزيونية المتظاهرين وبينهم الكثير من النساء وبعضهم طلى وجهه أيضا بصبغة تشبه لون الدماء وهم يحملون العلمين الأوكراني والبولندي

إضافة إلى لافتات تتهم روسيا بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

يشار إلى أن بولندا تعد من بين أقوى حلفاء أوكرانيا ضد حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المستمرة منذ 10 أسابيع، كما انها عرضت على كييف

الدعم السياسي والعسكري، وسمحت لأكثر من 2ر3 مليون لاجئ من أوكرانيا بالعبور إلى بولندا منذ بدء الحرب.