واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، اليوم الإثنين، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي إيطاليا، سجلت وزارة الصحة 17 ألفا و155 إصابة جديدة و84 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 16 مليونا و816 ألفا و419 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 164 ألفا و573 حالة وفاة.

وفي اليونان، أعلنت الهيئة الوطنية للصحة العامة تسجيل 2819 حالات إصابة و22 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 3 ملايين و364 ألفا و598 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 29 ألفا و416 وفاة.

وأعلنت سلطات الصحة البريطانية تسجيل 1512 حالة وفاة، و102 ألف و89 إصابة بفيروس "كورونا" خلال الإسبوع الماضي، ما يرفع عدد من ماتوا في المملكة المتحدة خلال 28 يوما من تشخيص إصابتهم بالفيروس إلى 176 ألفا و424 شخص، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة هناك منذ ظهور الوباء 22 مليون و 140 ألفا و287 حالات إصابة.

وأعلنت سلطات الصحة في البرتغال تسجيل 125 حالة وفاة، و76 ألفا و183 إصابة بفيروس "كورونا" خلال الاسبوع الماضي.

وأعلنت سلطات الصحة القبرصية تسجيل 12 حالة وفاة، و3444 إصابة بفيروس "كورونا" خلال الاسبوع الماضي، ما يرفع إجمالي حالات الوفاة إلى 1027 شخصا، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة هناك منذ ظهور الوباء 473 ألفا و673 حالات إصابة.

وفي فيتنام، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2175 إصابة وحالة وفاة واحدة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في البلاد حتى الآن إلى 10 ملايين و678 ألفا و359 إصابة وترتفع حصيلة الوفيات إلى 43 ألفا و57 حالة وفاة.

وفي الدنمارك، سجلت السلطات الصحية 543 إصابة و6 حالات وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في البلاد حتى الآن إلى مليونين و972 ألفا و729 إصابة وترتفع حصيلة الوفيات إلى 6 آلاف و244 حالة وفاة.

وفي بنجلاديش، أعلنت المديرية العامة للخدمات الصحية تسجيل 30 إصابة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى مليون و952 ألفا و829 إصابة. وأضافت أنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة، لتظل حصيلة وفيات الفيروس ثابتة عند 29 ألفا و127 حالة وفاة.

وفي بيلاروسيا، سجلت السلطات الصحية 155 إصابة جديدة وحالتي وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 982 ألفا و809 إصابات وترتفع حصيلة الوفيات إلى 6 آلاف و974 وفاة.

وفي كوبا، سجلت السلطات الصحية 77 إصابة وحالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى مليون و 104 آلاف و57 إصابة، كما ظلت حصيلة الوفيات متوقفة عند 8526 حالة.

وأبلغت سلطات الصحة في جنوب أفريقيا عن 10 وفيات و3237 حالة جديدة، ترتفع بها حصيلة الوفيات المسجلة حتى اليوم إلى 100 ألف و553 حالة وحصيلة الإصابات التراكمية إلى 3 ملايين و844 ألفًا و625 إصابة.

وفي مالطا، سجلت السلطات الصحية هناك 70 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و حالتين وفاة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 92 ألفا و918 حالة والوفيات إلى 711 حالة وفاة.

وفي بروناي دار السلام، سجلت السلطات الصحية 249 إصابة جديدة فارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 143 ألفا و107 إصابات مؤكدة، كما سجلت حالة وفاة واحدة فبلغت حصيلة الوفيات 219 حالة وفاة.

فيما سجلت هولندا حالتي وفاة وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ تفشي الوباء إلى 22 ألفا و 278 حالة ، كما سجلت 1030 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 8 ملايين و61 ألفا و446 مصابا.

وفي أذربيجان، سجلت السلطات الصحية حالتي إصابة جديدة، ولم تسجل أي وفيات، ليصل إجمالي الإصابات إلى 792 ألفًا و 632 إصابة، والوفيات عند 9709 حالات وفاة.

وسجلت كينيا 19 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 323 ألفا و 900 مصابًا ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات ثابت عند 5649 حالة.

وفي نيبال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6 إصابات جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 978 ألفا و948 إصابة. ولم تسجل البلاد أي حالات وفاة بالفيروس لتظل حصيلة الوفيات ثابتة عند 11 ألفا و952 وفاة.