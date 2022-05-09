مهلة شهر لأي شخص أو جهة عليها مستحقات متأخرة لهيئة الأوقاف

طالبت وزارة الأوقاف، أي شخص أو جهة عليها مستحقات متأخرة لهئة الأوقاف المصرية، بسرعة سدادها.

وستبدأ الهيئة من 9 يونيو المقبل، في نشر قائمة سوداء بأسماء أي شخص أو جهة عليها مستحقات متأخرة لم تقم بسدادها أو صادر ضده أو ضدها حكم نهائي ويماطل أو تماطل في تنفيذه، وذلك في مهلة تمتد إلى شهر.

وتحذر الهيئة من أي مماطلة في تسديد مستحقاتها أو تعطيل تنفيذ أي حكم نهائي صادر لصالحها حيث إن ستتخذ كل الطرق القانونية لاستيداء حقوقها فضلا عن كشف أي مستحل لمال الوقف بأي صورة من الصور أمام المجتمع من خلال القائمة السوداء التي ستعلنها على كافة المواقع والصفحات والوسائل المتاحة لديها أو أمامها من باب مسئوليتها الشرعية والقانونية عن هذه الأموال والأوقاف لتنفقها في مصارفها الشرعية وفق شروط الواقفين والقوانين المنظمة لذلك.