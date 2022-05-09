 الكرملين: إلغاء العرض الجوي بالساحة الحمراء بسبب الأحوال الجوية  - بوابة الشروق
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الكرملين: إلغاء العرض الجوي بالساحة الحمراء بسبب الأحوال الجوية 

أ ش أ
نشر في: الإثنين 9 مايو 2022 - 12:12 م | آخر تحديث: الإثنين 9 مايو 2022 - 12:12 م

أرجع المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، إلغاء العرض الجوي في أثناء العرض العسكري بمناسبة الذكرى الــ 77 لعيد النصر في الحرب العالمية الثانية بالساحة الحمراء في موسكو إلى الأحوال الجوية.

وقال بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الاثنين: "لقد جرى إلغاء العرض الجوي بسبب الأحوال الجوية".

يُذكر أن 11 ألفا من العسكريين الروس من مختلف القطاعات والفروع شاركوا اليوم في العرض العسكري الكبير بمناسبة الذكرى الــ 77 لعيد النصر في الحرب العالمية الثانية (الحرب الوطنية العظمى) بالساحة الحمراء بالعاصمة الروسية موسكو.

 


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