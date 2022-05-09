قال الدكتور حسام عبدالغفار، إن القول بانتهاء جائحة كورونا، مرتبط بإعلان منظمة الصحة العالمية الأمر، مؤكدًا أن مصر تشهد انخفاضًا واضحًا في الإصابة المجتمعية بالفيروس، والاحتياج لدخول المستشفيات، وغرف العناية المركزة، والاحتياج لأجهزة التنفس الصناعي، والوفيات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء الاثنين، أن «الشعب المصري لديه مناعة؛ بسبب ارتفاع معدلات التطعيم ضد كورونا»، لافتًا إلى أن المناعة أدت إلى انخفاض معدلات شدة المرض.

وأعلن عن تلقيح 34 مليونًا و508 آلاف مواطن بصورة كاملة، وتلقيح ما يزيد عن 60% من الفئات المستهدفة ضد الفيروس، مشيرًا إلى أن الوزارة قاربت على إعطاء 3 ملايين جرعة تعزيزية من التطعيم.

وأشار متحدث الصحة، إلى أن ارتفاع المناعة ضد «كوفيد – 19» في مصر؛ نتيجة للحصول على لقاحات كورونا أو الإصابات السابقة، نافيًا ظهور متحورات أدت إلى ظهور البؤر الجديدة للإصابات، في الصين وجنوب إفريقيا.

ونوه إلى أن دول العالم لن تكون في مأمن حتى يكون الجميع آمن، متابعًا: «معدلات التطعيم في بعض الدول لم تزد عن 1%، ومن الوراد حدوث أحد أنواع التحورات، والرئيس عبدالفتاح السيسي دعا في أكثر من مرة، لعدالة توزيع اللقاحات وحق الشعوب في الحصول عليها بمساواة».