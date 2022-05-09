بريطانيا: غزو روسيا لأوكرانيا كشف عن أوجه قصور في قدرتها على توجيه الضربات الدقيقة

أفاد تقييم استخباراتي لوزارة الدفاع البريطانية، بشأن التطورات في أوكرانيا، اليوم الاثنين، بأن الغزو الروسي لأوكرانيا كشف عن أوجه قصور في قدرتها على توجيه ضربات دقيقة على نطاق واسع.

وأضاف التقييم، الذي نشرته الوزارة على حسابها بموقع تويتر، أن روسيا كانت روّجت في بداية الغزو لقدرتها على إجراء "هجمات جراحية"، ومن ثم جعل الدمار محدودا، وأن المدن الأوكرانية ستكون بمأمن عن القصف.

وأشار التقييم إلى أنه "مع استمرار الصراع، تم استنزاف مخزونات الذخيرة الروسية الدقيقة إلى حد كبير، ما جعلهم يضطرون لاستخدام الذخيرة المتاحة القديمة الأقل قدرة ودقة والتي يمكن اعتراضها بسهولة أكبر. ومن المرجح أن تكافح روسيا لاستبدال الأسلحة الدقيقة التي استهلكتها بالفعل".

واعتبر التقييم أن "الغزو الروسي لأوكرانيا كشف عن أوجه قصور في قدرتها على توجيه ضربات دقيقة على نطاق واسع".