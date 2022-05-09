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قتيل ومصابون بحادث قطار في النمسا

كتبت_رباب عبدالرحمن
نشر في: الإثنين 9 مايو 2022 - 10:05 م | آخر تحديث: الإثنين 9 مايو 2022 - 10:05 م


أفادت وكالة "آبيه آ" النسماوية، بمقتل شخص وإصابة أكثر من 10 آخرين، في حادث قطار جنوب العاصمة النمساوية فيينا، اليوم الإثنين.

وسارع عناصر الإسعاف إلى موقع الحادث في مونشندورف، حيث قتل شخص وأصيب اثنان بجروح خطيرة و11 بجروح طفيفة، وفق ما نقلت "آ بيه آ" عن أنرياس زينكر من هيئة الصليب الأحمر في ولاية النمسا السفلى.

وكتب الدفاع المدني في النمسا السفلى عبر "فيسبوك": "حادث قطار خطير في مونشندورف".

وأضاف: "وفق المعلومات الأولية، هناك العديد من الإصابات، أرسلت عدة حوامات إسعاف وفرقة كبيرة من عناصر الإنقاذ في الوقت الحالي".

وأفادت وكالة "آبيه آ" بانقلاب إحدى العربات عندما خرج القطار عن مساره، ولم يعرف على الفور سبب الحادث.

وتعد حوادث القطارات المميتة نادرة في النمسا، العضو في الاتحاد الأوروبي، التي يبلغ عدد سكانها 9 ملايين نسمة.
 

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