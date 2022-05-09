شرطة الاحتلال تعتقل سيدة ستينية للاشتباه في تهديدها رئيس الوزراء بالقتل

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، امرأة تبلغ من العمر 65 عاما يشتبه في إرسالها تهديدات بالقتل أرفقت معها طلقات رصاص، لأسرة رئيس الوزراء نفتالي بينيت، في شهر أبريل الماضي.

وذكر بيان صادر عن الشرطة، أنّ المرأة من سكان جنوب إسرائيل، وقالت الشرطة إن تفاصيل أخرى عن القضية ما زالت خاضعة لأمر حظر نشر من المحكمة، وفق شبكة «سكاي نيوز».

وتلقت أسرة بينيت تهديدين بالقتل عبر البريد، معهما طلقات رصاص.

وردًا على ذلك، شددت الإجراءات الأمنية حول رئيس الوزراء وأسرته، وفتحت الشرطة وجهاز الأمن الداخلي شين بيت تحقيقا.

وتعرض بينيت، الذي يقود حزبًا قوميًّا صغيرًا، لانتقادات شديدة من المتشددين الإسرائيليين الذين يتهمونه بالتخلي عن أيديولوجيته.

ويقود بينيت ائتلافًا هزيلًا من ثمانية أحزاب تتراوح من حزب إسلامي صغير إلى قوميين يهود متطرفين، ليست لديهم قواسم مشتركة سوى معارضتهم لرئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.