محافظ البحيرة يعتمد عددا من المخططات التفصيلية للقرى والمدن

اعتمد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، المخطط التفصيلي لعدد من القرى والمناطق بمراكز ومدن المحافظة لتنظيم أعمال البناء، والقضاء على العشوائيات والبناء المخالف، واستيعاب الزيادة السكانية.

وقال آمنة إن المخطط شمل الاعتماد قرية أبيس المستجدة التابعة للوحدة المحلية لقرية كوم إشو بمركز كفر الدوار، وقرية دست الأشراف بكوم حمادة، وقرية زاوية خنيزة التابعة للوحدة المحلية لقرية دست الإشراف مركز كوم حمادة، وقرية القهوقية التابعة للوحدة المحلية لقرية المجد بمركز الرحمانية، وقرية أسمنيا التابعة لقرية أورين مركز شبراخيت، وقرية منطقة عباد الرحمن بمدينة إيتاي البارود.

وأشارت المهندسة منال عبد المنعم، مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية والمنسق العام لقانون التصالح، إلى التنسيق مع الوحدات المحلية والهيئة العامة للتخطيط العمراني ووزارة الدفاع؛ لمراعاة ما ورد بالمخطط الاستراتيجي وأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية، والضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية عند اعتماد المخططات التفصيلية.