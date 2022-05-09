وزير الخارجية اللبناني يغادر إلى بروكسل للمشاركة في مؤتمر دعم سوريا

غادر وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، عبدالله بو حبيب، بيروت، صباح اليوم الاثنين، على رأس وفد رفيع المستوى إلى بروكسل؛ للمشاركة في مؤتمر "دعم مستقبل سوريا والمنطقة".

ويعقد مؤتمر بروكسل على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، وسيتلو بو حبيب كلمة لبنان في الجلسة العامة يوم غد الثلاثاء، التي ستتضمن مواقف بشأن النزوح السوري.

كما سيعقد الوزير سلسلة لقاءات ثنائية على هامش مشاركته في المؤتمر.

يذكر أن عدد النازحين السوريين في لبنان يبلغ نحو مليون و500 ألف نازح. ويطالب لبنان بعودة هؤلاء النازحين إلى بلادهم عودة آمنة وكريمة.