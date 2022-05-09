محافظ كفر الشيخ ونائبه يقدمان واجب العزاء لأسرة الشهيد ماهر عبد المجيد

قدم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي نائب المحافظ، واجب العزاء لأسرة الشهيد مجند ماهر عطية عبد المجيد، في منزله بعزبة أبو أحمد التابعة لمركز سيدي سالم.

وأكد نور الدين أن الشهادة شرف، وأن تواجده زاده شرفاً، وأنه يقدم العزاء لأسرة الشهيد،نائبا عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقررا إطلاق اسم الشهيد على مدرسة قريبة من مسكن أسرته، تخليداً لذكراه، وأن المحافظة مهما فعلت فلن تعوض الاسرة فقدها للشهيد، ولكن يزيدنا شرفا أن ضحى من أجل وطنه وهذا هو أسمى وسام.



وقال إن الشهداء ضحوا من أجل استقرار هذا الوطن وعدم النيل منه، فلهم منا كل تحية ووفاء وعرفان لكل من فارقنا بجسده وترك لنا سيرة عطرة وخالدة على مر الزمن.