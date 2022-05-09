 زراعة الغربية تستقبل وفدا إفريقيا لمناقشة آلية تمكين المرأة الريفية - بوابة الشروق
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زراعة الغربية تستقبل وفدا إفريقيا لمناقشة آلية تمكين المرأة الريفية

علاء شبل
نشر في: الإثنين 9 مايو 2022 - 6:23 م | آخر تحديث: الإثنين 9 مايو 2022 - 6:23 م

استقبل الدكتور خالد علي أبو شادي، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، اليوم الإثنين، وفدا مشتركا يمثل دول تشاد والكونغو الديمقراطية وليبريا ومالي ونيبال والنيجر وباكستان والسودان وجنوب السودان وسيريلانكا وتنزانيا وتوجو.

وفي بداية اللقاء، رحب أبو شادي بالضيوف، وتحدث عن دور مديرية الزراعة في مجال تمكين المرأة المصرية من خلال الإرشاد وعقد الندوات التدريبية على الحرف اليدوية المختلفة من صناعة السجاد اليدوي وكذلك مراكز تجميع الألبان وغيرها من المشروعات الصغيرة التي تفيد المرأة الريفية لتعظيم الدخل للأسرة الريفية.

وأجاب وكيل الوزارة على جميع استفسارات الوفد، وناقش معهم برنامج الزيارة المزمع تنفيذها بمركزي طنطا والمحلة الكبري بداية من اليوم، وحتى الأربعاء المقبل.

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