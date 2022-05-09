ماكرون يقترح تحالفا أوروبيا يضم أوكرانيا والمملكة المتحدة

عرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين، على أوكرانيا العمل بشكل أوثق مع الاتحاد الأوروبي وذلك بعد ساعات من مقارنة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حربه مع كييف بالحرب ضد ألمانيا النازية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال ماكرون في كلمته أمام أعضاء البرلمان الأوروبي في ستراسبورج اليوم الاثنين، "أوكرانيا بكفاحها وشجاعتها هي بالفعل عضو في أوروبا وعائلتنا واتحادنا".

واعترافا من ماكرون بأن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى تصبح أوكرانيا عضوا في التكتل، اقترح الرئيس الفرنسي إنشاء تجمع جديد أقل رسمية من الدول ذات التفكير المماثل. مثل هذا المجتمع السياسي سيكون مفتوحا أيضا أمام المملكة المتحدة، مما يسمح لها بأن تصبح أكثر انخراطا في الشؤون الأوروبية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ولم يقدم الرئيس ماكرون 44 عاما، والذي أدى اليمين الدستورية لولاية ثانية في باريس أمس الأول السبت، أي تفاصيل حول كيفية عمل مثل هذه المجموعة أو ما سيكون دورها.

وقال ماكرون في كلمته اليوم الإثنين إنه "من المرجح أن يستغرق الأمر عقودا" قبل انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي.

وأضاف إن قواعد الانضمام الحالية الخاصة بالتكتل يمكن أن تتسبب في استمرار العملية عدة سنوات أو "في الحقيقة" عدة عقود، وذلك في كلمة تدعو إلى تغيير هيكل الاتحاد الأوروبي.

وكان ماكرون يخاطب مشرعي الاتحاد الأوروبي بشأن تطلعات كييف للحصول على العضوية في مراسم بمناسبة اختتام منتدى خاص بالمواطنين استمر لمدة عام بشأن مستقبل التكتل، يحمل اسم "مؤتمر مستقبل أوروبا".

ودعا ماكرون الاتحاد الأوروبي إلى إيجاد "مجال جديد للتعاون السياسي" في الأمن والطاقة والنقل مع الدول غير الأعضاء، مستخدما محاولة انضمام أوكرانيا كمثال، في مقترح لتخفيف قواعد الاتحاد الأوروبي للمشاركة في التكتل.

ودعم ماكرون أيضا عقد مؤتمر لمناقشة التغييرات المحتملة للمعاهدات التي تحكم الاتحاد الأوروبي.